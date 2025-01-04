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Гладков показал авто, в котором пострадали 2 человека после атаки ВСУ

В Шебекине Белгородской области украинский дрон атаковал мирный автомобиль во время движения, в итоге пострадали мужчина и женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале фото машины, по которой ударил вражеский дрон.

«У женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения головы и рук», — сообщил Гладков.

Пострадавших горожан силами бойцов самообороны доставили в центральную районную больницу в Шебекине. Состояние мужчины и женщины оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь им оказывается.

Судя по опубликованному фото, автомобиль в результате атаки ВСУ получил серьезные повреждения. У транспортного средства сильно повреждена дверь со стороны водителя, погнула задняя дверь и выбиты окна. Оперативные службы работают на месте происшествия.