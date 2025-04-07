Герою спецоперации из Павловского Посада передали гуманитарную помощь

В октябре 2023 года житель Павлово-Посадского округа Владимир принял важное решение — отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время он несет службу в медицинской роте ВДВ и во время своего отпуска посетил родной город, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Владимир — настоящий пример настоящего семейного человека и патриота. Дома его с нетерпением ждут любящая супруга Евгения и двое замечательных детей — Софья и Вячеслав. Семья бойца гордится своим защитником, окружая его заботой, теплотой и поддержкой. Их вера и любовь служат для Владимира главным источником силы.

«Мы встретились с Владимиром, чтобы оказать ему поддержку и передать необходимое снаряжение, которое пригодится в службе: бронежилет, шлем и тактические наушники. Помогать нашим героям, рискующим жизнью ради мира и защиты страны, — это наш долг и честь» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Помимо службы Родине, Владимир активно участвует в сохранении истории. Он неоднократно передавал экспонаты с передовой в Музей СВО, который находится в Павловском Посаде. Каждый из его даров — это не просто предмет, а частичка памяти о суровых буднях, подвигах и героизме наших солдат. Эти вещи помогают посетителям музея понять значимость событий и ту цену, которую наши бойцы платят за мир и безопасность.

«Желаем Владимиру крепкого здоровья, удачи и скорейшего возвращения домой с Победой. Такие люди, как он, — гордость нашей страны и настоящий пример для всех нас! Спасибо вам, Владимир, за вашу силу, смелость и преданность», — сказал председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.