Геннадий Панин провел прием граждан в Орехово-Зуеве

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин в Общественной приемной орехово-зуевского отделения партии «Единая Россия» встретился с ветераном СВО и отцом восьмерых детей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Мужчина родом из Харькова. Работал тренером по водному поло в спортклубе и учителем физкультуры в школе, пока в 2014 году на Украине не произошли известные события. После трагедии в Доме профсоюзов в Одессе вместе с семьей переехал в Россию по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Имея за плечами армейский опыт, с началом СВО решил вступить в ряды добровольцев. В июле 2023 года получил травму тазобедренного сустава, после которой врачи запретили серьезные нагрузки. Службу пришлось оставить. Награжден медалью «За отвагу».

«Ветеран обратился за помощью в трудоустройстве. С коллегами обсудили и, учитывая педагогический опыт военнослужащего, предложили стать учителем физкультуры и/или учителем нового школьного предмета „Основы безопасности и защиты Родины“. Уверен, что жизненный опыт бойца, воспитывающего восьмерых детей, поможет ребятам расставить правильные ориентиры в их дальнейшей судьбе!», — прокомментировал Геннадий Панин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.