Гаджиев назвал причину, почему россияне уходят служить в зону СВО

Российские мужчины, подписывающие контракт с Минобороны, руководствуются чувством долга и желанием внести свой вклад в победу над противником. Такое мнение высказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олег Гаджиев.

«Для них (бойцов СВО – ред.) это не просто служба, а возможность встать в один строй с теми, кто искренне любит свою страну и не остается равнодушным к ее судьбе», — пояснил депутат.

С момента начала специальной военной операции представительства партии «Единая Россия» в регионах организовали отправку свыше 15,5 тысяч тонн помощи гуманитарного характера в зону боевых действий и на территории новых субъектов. Постоянный диалог с военнослужащими и членами их семей помогает определять ключевые трудности, возникающие у этой категории граждан. Часть этих вопросов нуждается в срочном разрешении в повседневной жизни, тогда как для иных необходимы фундаментальные преобразования, осуществимые исключительно через внесение изменений в законодательство.

О мерах поддержки

В настоящее время в Московской области реализуется 30 видов областной помощи, которые касаются разных сфер жизни участников СВО и их близких. Наряду с финансовыми компенсациями, предоставляются особые преференции, содействие в получении новой профессии, поиске работы и восстановлении здоровья. Необходимо понимать, что обязанность тех, кто остался в тылу, обладает не меньшей ценностью, чем подвиг сражающихся на фронте.

«В 2026 году планируется выделить около 30 миллиардов рублей на различные выплаты участникам спецоперации и их семьям, что подчеркивает долгосрочный характер государственной поддержки», — сказал Гаджиев.

О деньгах

По словам Гаджиева, служба на контрактной основе предлагает работникам высокий уровень социальных гарантий и обширные перспективы для карьерного роста. Контрактники имеют возможность освоить новые специальности и достичь значительных высот в профессии. Добровольный набор в российскую армию в 2025 году показал высокую востребованность этой формы службы — контракт заключили около 410 тысяч человек.

Государство также понимает, что работа военных является самой сложной и опасной, поэтому их труд достойно оплачивается. Минимальная зарплата начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма ежемесячных начислений формируется в том числе с учетом наличия государственных и боевых наград, а также рода выполненных задач и наличия того или иного звания.

Также в качестве разовой поддержки при заключении контракта с Минобороны в Московской области бойцы получают 3 млн рублей. В итоге только за первый год службы военные зарабатывают минимум 5,5 млн рублей.

О центре в Балашихе

В Балашихе для облегчения контрактного найма организован единый отборочный пункт, который располагается на Восточном шоссе во владении 2. Данный современный центр обладает всей требуемой инфраструктурой: учебно-тренировочными объектами, спортивными зонами, залом для занятий с тренажерами и аудиториями для обучения. Подобная система, консолидирующая все стадии оформления на службу в едином комплексе, дает возможность существенно сократить временные затраты и ресурсы.

«Здесь можно получить консультацию юриста, нотариуса или представителей банков, пройти медицинские обследования, подготовительные курсы и получить экипировку. Это обеспечивает организованный и эффективный процесс, повышая качество подготовки будущих бойцов», — подчеркнул депутат.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.