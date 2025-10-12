FT: США несколько месяцев помогают ВСУ бить по энергоинфраструктуре РФ

Соединенные Штаты Америки несколько месяцев помогают украинской армии наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам на территории России, сообщает Газета.ru .

Как пишет Financial Times (FT), ссылаясь на официальных лиц, удары по РФ скоординированы Вашингтоном и Киевом. Эти атаки направлены на ослабление экономики страны, чтобы склонить российского лидера Владимира Путина к переговорам.

Украинские и американские чиновники уточнили, что данные разведки США, которые предоставили ВСУ, позволили ударить по важным энергетическим объектам в РФ, среди которых нефтеперерабатывающие заводы, которые располагаются далеко от линии фронта.

Также разведка Штатов помогает Украине найти маршрут, высоту и время для ударов, поэтому дроны ВСУ большой дальности могли уклониться от российской ПВО.

