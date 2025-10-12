FT: США несколько месяцев помогают ВСУ бить по энергоинфраструктуре РФ
Фото - © Фотобанк Лори
Соединенные Штаты Америки несколько месяцев помогают украинской армии наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам на территории России, сообщает Газета.ru.
Как пишет Financial Times (FT), ссылаясь на официальных лиц, удары по РФ скоординированы Вашингтоном и Киевом. Эти атаки направлены на ослабление экономики страны, чтобы склонить российского лидера Владимира Путина к переговорам.
Украинские и американские чиновники уточнили, что данные разведки США, которые предоставили ВСУ, позволили ударить по важным энергетическим объектам в РФ, среди которых нефтеперерабатывающие заводы, которые располагаются далеко от линии фронта.
Также разведка Штатов помогает Украине найти маршрут, высоту и время для ударов, поэтому дроны ВСУ большой дальности могли уклониться от российской ПВО.
