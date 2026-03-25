ФСБ задержала подростков, устроивших поджоги в Подмосковье по заданию Киева
Фото - © РИА Новости
Фальшивые девушки разводили российских подростков в группах знакомств и просили прислать им координаты квартир, школ и торговых центров. После этого злоумышленники заставляли парней совершать диверсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В ФСБ рассказали о поимке людей, причастных к поджогам в интересах украинских спецслужб. Так, в Московском регионе поймали четверых несовершеннолетних. Они по заданию кураторов подожгли объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.
По данным ФСБ, подростки общались с фейковыми девушками в мессенджере и отправляли им координаты школ и торговых центров. После этого им звонили «правоохранители» и угрожали уголовное ответственностью. После этого мошенники склоняли несовершеннолетних к противоправным действиям под предлогом «проверки антитеррористической защищенности».
Кроме того, были задержаны четверо граждан РФ, причастных к организации работы sim-боксов, обеспечивающих функционирование нелегальных каналов связи, используемых украинскими спецслужбами. Кураторы обещали им вознаграждение за эту деятельность.
Всем задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения за содействие терроризму и госизмену.
Ранее в ФСБ рассказали, что предотвратили серию терактов Киева против бойцов СВО и мирных граждан.
