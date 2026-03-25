ФСБ задержала подростков, устроивших поджоги в Подмосковье по заданию Киева

Фальшивые девушки разводили российских подростков в группах знакомств и просили прислать им координаты квартир, школ и торговых центров. После этого злоумышленники заставляли парней совершать диверсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В ФСБ рассказали о поимке людей, причастных к поджогам в интересах украинских спецслужб. Так, в Московском регионе поймали четверых несовершеннолетних. Они по заданию кураторов подожгли объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.

По данным ФСБ, подростки общались с фейковыми девушками в мессенджере и отправляли им координаты школ и торговых центров. После этого им звонили «правоохранители» и угрожали уголовное ответственностью. После этого мошенники склоняли несовершеннолетних к противоправным действиям под предлогом «проверки антитеррористической защищенности».

Кроме того, были задержаны четверо граждан РФ, причастных к организации работы sim-боксов, обеспечивающих функционирование нелегальных каналов связи, используемых украинскими спецслужбами. Кураторы обещали им вознаграждение за эту деятельность.

Всем задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения за содействие терроризму и госизмену.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.