Фонд «Защитники отечества» по округу Пушкинский помогает с адаптацией бойцам СВО

Более трехсот человек уже обратились за помощью в фонд «Защитники отечества» по округу Пушкинский. Основные вопросы — меры социальной поддержки, получение льгот и оформление ветеранской книжки, сказала пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

С таким вопросом пришла мама бойца Ольга Собина. Ее сын награжден орденами мужества, прошел три контракта, а сейчас надо получить книжку ветерана СВО. Однако контракт был подписан с частной военной компанией.

«Хотя бы ветеранство, и чтобы ему пенсия полагалась, я не знаю этих законов, вот мы ходим, чтобы все узнать: что нам положено, вот и все. Нам многого не надо», — сказала Ольга Собина.

Фонд «Защитники Отечества» работает во всех регионах страны с 1 июня 2023 года. Ветераны специальной военной операции, действующие бойцы и родные погибших могут обратиться за помощью.

«Социальные выплаты, выплаты по ранению, поддержка семьям участников СВО, за юридической помощью обращаются, за физической помощью. Также семьи обращаются за психологической помощью — у кого родственники пропали без вести», — отметила социальный координатор фонда «Защитники отечества» по городского окрга Пушкинский Лидия Шавлинова.

Занимаются и адаптацией к мирному времени. Уволенных с военной службы бойцов привлекают к общественной жизни. Они рассказывают о своих подвигах школьникам, проводят уроки мужества. Фонд сотрудничает с администрацией городского округа Пушкинский, центром поддержки участников СВО, с ассоциацией ветеранов спецоперации. А с 2024 года новая функция — начали брать ДНК у родственников без вести пропавших.

«К нам обращаются родственники без вести пропавших, мы берем у них ДНК, направляем в следственный комитет, а уже следственный комитет направляет в пункт 522-й в Ростовскую область для дальнейшего поиска военнослужащего», — сказала Шавлинова.

Фонд располагается в помещении приемной «Единой России» по адресу: ул. Чехова, д. 37, режим работы: с понедельника по пятницу, с девяти до шести.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.