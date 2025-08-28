Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х рассказали о том, что сегодня ночью в Киеве пострадало здание миссии Европейского Союза, пишет «Царьград» .

Сообщается о выбитых стеклах и рухнувшем потолке.

Известная своей антироссийской позицией Фон дер Ляйен эмоционально заявила: «Ночью в Киеве также ударили по миссии ЕС. Наш персонал невредим», а Кошта подчеркнул, что ЕС «не запугать».

При этом ни один из них не пояснил, были ли повреждения здания следствием российского авиационного удара или же это стало последствием действий украинских сил ПВО.

Миссия ЕС находится вблизи крупного депо «Укржелдороги», используемого для транспортировки вооружений, включая поставленные из стран Евросоюза. Западное оружие является легитимной целью для российских войск.