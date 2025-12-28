Фирсов: программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО развивать проекты

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов рассказал, что благодаря программе «Герои Подмосковья» бойцы СВО получают не только профессиональную, но и личную пользу для себя, которую в дальнейшем смогут применять в жизни. Благодаря обучению участники могут успешнее развивать личные проекты.

«Участие в проекте «Герои Подмосковья» приносит ветеранам ряд преимуществ как профессионального, так и личностного характера. Программа предоставляет возможность пройти специализированные курсы и семинары, направленные на улучшение управленческих навыков и знаний в области государственного управления», — рассказал Фирсов.

По словам министра, проектная деятельность помогает развить чувство личной ответственности у участников обучения, а также укрепить уверенность в собственных силах и научиться находить действенные решения для различных задач.

Фирсов также добавил, что вовлеченность в ключевые региональные социальные и экономические инициативы дает возможность ощутить собственную важность и причастность к общему успеху.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.