сегодня в 08:05

Средства РЭБ ликвидировали еще 5 БПЛА ВСУ над Пензой ночью

Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили еще пять украинских беспилотников в Пензе. На месте падения обломков находятся сотрудники городских служб, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он призвал жителей региона не паниковать. Также нельзя распространять слухи.

В 06:44 в Пензенской области отменили план «Ковер». Также перестал действовать режим «Беспилотная опасность».

В 23:28 5 января Мельниченко писал, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Пензенской области. Разрушений не было. Никто не пострадал.

