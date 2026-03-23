Емкость с топливом загорелась в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА
В порту Приморска Ленинградской области после атаки украинских беспилотников загорелась емкость с топливом. Персонал эвакуирован, пострадавших нет, сообщает SHOT.
Системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы с начала атаки уничтожили уже 35 дронов. На месте ведется тушение пожара.
Российская ПВО продолжает отражать атаку на Ленинградскую область.
Ранее жители Ленобласти сообщили о взрывах при работе ПВО в районе Гатчины.
