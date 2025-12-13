Электроснабжение ЗАЭС было полностью прервано в 12-й раз с начала конфликта

В ночь на субботу Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью лишилась подачи электроэнергии. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это уже 12-й подобный инцидент, произошедший с момента начала украинского кризиса, сообщает ТАСС .

По словам Гроссии, ЗАЭС временно осталась без внешнего электроснабжения из-за масштабных военных действий, затронувших электрические сети. В настоящее время обе линии электропередач снова функционируют.

Гросси в очередной раз акцентировал внимание на важности «военной сдержанности» для предотвращения ядерной аварии.

Ранее руководитель Росатома Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация прилагает максимум усилий для минимизации угроз безопасности на ЗАЭС и получает поддержку руководства МАГАТЭ в этом вопросе. Он также подчеркнул, что обстановка в зоне боевых действий в Запорожской области остается напряженной.

