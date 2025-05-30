Дроны ВСУ атаковали Курскую область
Больница повреждена при атаке ВСУ на Курскую область
Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку беспилотниками на территорию Курской области, повреждена больница, сообщает Telegram-канал Mash.
Системы ПВО сработали над несколькими районами области, сбив не менее четырёх вражеских дронов.
По предварительным данным, в результате попадания обломков БПЛА повреждено здание городской больницы № 1 — в медучреждении выбиты стекла, есть пострадавшие среди пациентов и персонала.
Официальных комментариев властей пока нет.
Оперштаб Курской области заранее предупредил жителей о воздушной опасности.