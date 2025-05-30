Дроны ВСУ атаковали Курскую область

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Больница повреждена при атаке ВСУ на Курскую область

Системы ПВО сработали над несколькими районами области, сбив не менее четырёх вражеских дронов.

По предварительным данным, в результате попадания обломков БПЛА повреждено здание городской больницы № 1 — в медучреждении выбиты стекла, есть пострадавшие среди пациентов и персонала.

Официальных комментариев властей пока нет.

Оперштаб Курской области заранее предупредил жителей о воздушной опасности.