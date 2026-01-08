сегодня в 09:17

Днепропетровская и Запорожская области оказались почти полностью обесточены

Днепропетровская и Запорожская область практически полностью остались без электроснабжения в результате серии взрывов, сообщает пресс-служба украинского Минэнерго.

«Почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области», — говорится в сообщении.

Ведомства добавили, что в настоящее время критически важные объекты двух регионов работают на резервных источниках энергии.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье произошли перебои с электроэнергией. В Днепре масштабный блэкаут произошел из-за аварии на ТЭЦ.

