Блэкаут наблюдается в Днепропетровске

В Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье произошли перебои со светом, сообщает «Страна.ua».

В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск — ред.) масштабный блэкаут… Местные паблики пишут об аварии на ТЭЦ», — говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдаются проблемы с электричеством в Кривом Роге и Запорожье.

Ранее столица Украины Киев оказалась погружена в темноту в результате масштабного воздействия на объекты энергетической инфраструктуры.

