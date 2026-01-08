Блэкаут наблюдается в Днепропетровске
В Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье произошли перебои со светом, сообщает «Страна.ua».
В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск — ред.) масштабный блэкаут… Местные паблики пишут об аварии на ТЭЦ», — говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдаются проблемы с электричеством в Кривом Роге и Запорожье.
Ранее столица Украины Киев оказалась погружена в темноту в результате масштабного воздействия на объекты энергетической инфраструктуры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.