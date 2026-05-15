Дмитровский округ отправил стройматериалы бойцам на Курское направление

Строительные материалы для обустройства блиндажей направили из Дмитровского округа в зону спецоперации по просьбе мобилизованного бойца с позывным «Левша». Груз собрали и отправили в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитровский муниципальный округ продолжает поддержку военнослужащих. Поводом для очередной отправки стала личная просьба мобилизованного бойца Сергея с позывным «Левша», который с октября 2022 года находится в зоне спецоперации и сейчас служит на Курском направлении.

Через местное отделение партии «Единая Россия» и его руководителя Александру Нечай военнослужащий попросил помочь подразделению строительными материалами для обустройства блиндажей. Запрос выполнили оперативно. В состав груза вошли 50 плит ОСБ, 20 рулонов утеплителя, топоры, молотки, гвозди и провода для проведения электричества. Активисты «Молодой гвардии Единой России» помогли с погрузкой.

«Большое спасибо, Михаил Николаевич, за поддержку нас и что все быстро было собрано», — поблагодарил главу округа «Левша».

Глава муниципалитета Михаил Шувалов отметил, что помощь бойцам и их семьям оказывается на постоянной основе.

«Мы делаем все, чтобы каждая просьба ребят была услышана и чтобы они получали необходимую помощь. Дмитровчане откликаются, собирают нужное, дети делают поделки и пишут письма — грузы в зону проведения спецоперации отправляются регулярно», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.