Дмитрий Волков посетил семью участника СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков побывал в гостях у семьи участника спецоперации Анатолия — супруги Евгении, ее мамы Любови Николаевны и трех детей: Марка, Савелия и Алики, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Красногорский боец выполняет задачи на Луганском направлении, а семья, олицетворяя поистине надежный и прочный тыл, помогает фронту всем необходимым, доставляя самые востребованные средства участникам СВО.

«Важно, что в это время вызовов именно дети являются тем вдохновляющим ориентиром, который помогает созидать, приближая будущую Победу. Семилетний Марк учится в нашем образовательном центре „Лидер“ и увлекается футболом, помогая заботиться о младших — Савелии, которому на следующей неделе исполнится 3 года, и годовалой сестренке Алике», — сказал Дмитрий Владимирович.

Глава отметил, что будет и дальше оставаться на связи и взаимодействовать во всем, что касается повседневной поддержки и решения вопросов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.