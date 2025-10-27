Детские открытки отправятся из Орехово-Зуева в зону проведения СВО

В сентябре в детской школе искусств имени Я. Флиера города Орехово-Зуево прошла акция «Мой папа — мой герой». Юные художники рисовали портреты своих отцов — тех, кто для них является примером силы, доброты и мужества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята из Школы креативных индустрий создали из рисунков открытки. И 24 октября вручили их художникам. На обратной стороне каждой — проникновенные строки, посвященные защитникам нашей Родины.

Эти открытки отправят в зону СВО, чтобы каждый папа смог носить у сердца рисунок своего ребенка и частичку его любви.

Трогательную атмосферу мероприятия поддержал концерт, подготовленный творческими коллективами ДШИ.

Разделить этот день с ребятами пришли почетные гости: заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Данила Просвиров, координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и депутат Совета депутатов городского округа, отец героя РФ Николай Осокин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.