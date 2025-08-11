Депутат объяснил, почему россиянам выгодно подписывать контракт с МО в Балашихе

Российские военные при заключении контракта с Минобороны (МО) в Московской области получают разово 3 млн рублей в качестве поддержки. Кроме того, за первый год службы совокупные выплаты могут достигать 5,45 млн рублей. Депутат Мособлдумы Максим Коркин рассказал, что все контрактники, подписавшие договор в Балашихе, получают стабильно высокий доход.

«В первый год службы совокупные выплаты могут достигать 5,45 млн рублей. Мы понимаем, как важно обеспечивать надежный тыл нашим героям, поэтому постоянно работаем над расширением мер поддержки, делая их более адресными и эффективными. Сегодня, когда требования к военной службе постоянно растут, особенно важно создать комфортные условия для тех, кто решил связать свою жизнь с армией. Именно с этой целью в Балашихе был открыт современный пункт отбора контрактников, где процесс оформления максимально упрощен и продуман до мелочей», — рассказал Коркин.

О центре в Балашихе

Единый центр отбора бойцов на службу по контракту в подмосковной Балашихе располагается на Восточном шоссе во владении 2. Этот центр объединяет в себе консультации, медицинское освидетельствование и оформление документов. Здесь продумана каждая деталь — от современного оснащения до комфортной зоны ожидания, чтобы кандидаты чувствовали себя уверенно на всех этапах отбора.

«Благодаря продуманной организации, время заключения подписания контракта с Минобороны сокращается с недель до нескольких дней. При этом на каждом этапе кандидатов сопровождают компетентные специалисты, готовые ответить на любые вопросы — это особенно важно для тех, кто только начинает знакомство с военной службой», — добавил депутат.

На время прохождения медицинского обследования, оформления документов и прохождения курсов боевой подготовки под руководством опытных инструкторов, будущие военные получают временное жилье и сбалансированное трехразовое питание. Сотрудники центра заботятся о военных и помогают решить все вопросы. В регионе и в настоящее время продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

О льготах

В едином центре отбора на службу по контракту в Подмосковье будущим военным рассказывают, на какие льготы они могут рассчитывать вместе со своими семьями. Так, младшие дети контрактников имеют право вне очереди получить место в детском саду, средние дети могут бесплатно питаться в школах, а также на безвозмездной основе посещать кружки и секции, а старшие дети могут поступать в лучшие вузы страны по специальной выделенной квоте. Жены бойцов могут проходить курсы профессиональной переподготовки и получать психологическую помощь, а родители — получают право на бесплатную соцпомощь на дому и возможность лечиться в государственных больницах при такой необходимости.

Также ряд льгот связан с уплатой налогов, оформлением кредитных каникул или приобретения жилья в ипотеку. Всю эту информацию также можно получить в едином центре отбора бойцов в Балашихе.

О выплатах

При подписании контракта в Балашихе бойцам разово начисляют из федерального бюджета 400 тысяч рублей, а также еще 2,6 млн рублей из бюджета Московской области. Таким образом, только при заключении контракта военный получает одну из самых высоких по стране разовых выплат в качестве поддержки.

Также бойцы ежемесячно получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма формируется в зависимости от звания, рода выполненных задач, а также наличия боевых и государственных наград.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.