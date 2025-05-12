Депутат Люберец передал волонтерам материалы для плетения маскировочных сетей

Депутат совета депутатов городского округа Люберцы, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов передал волонтерам материал для плетения маскировочных сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Встретился с супругой нашего земляка — участника специальной военной операции. С первых дней пребывания мужа в зоне СВО она оперативно включилась в деятельность по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей. Передал волонтёрам материалы для будущих масксетей и забрал готовые сети. Они уже благополучно доставлены нашим бойцам», — рассказал Дмитрий Кудинов.

Он также добавил, что супруга военнослужащего организовала небольшой музей, где размещены экспонаты с передовой: шевроны, нашивки, осколки разорвавшихся снарядов.

«Искренне благодарю всех, кто помогает нашим ребятам в зоне проведения СВО! От себя хочу напомнить, что дети военнослужащих и ветеранов спецоперации могут бесплатно заниматься в нашей футбольной школе «Спартак». Готов лично встретиться с родителями и обсудить все детали», — заключил Дмитрий Кудинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.