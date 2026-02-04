Депутат Голубев: бойцы СВО подписывают контракт из любви к России и семье

Личное общение с военнослужащими помогает представителям власти оперативно решать разные вопросы, в том числе оказывать им точечную помощь и поддерживать их семьи. В неформальных беседах бойцы СВО рассказывали, что подписали контракт в том числе потому, что глубоко любят Родину и хотят исполнить свой долг в тяжелое для страны время, а также хотят защитить близких, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев.

«На днях, передавая прибор обнаружения беспилотников „Булат“ одному из таких бойцов, я вновь услышал подтверждение этим словам. Наш защитник был мобилизован в 2022 году, получил ранение и прошел через демобилизацию. Однако даже при таких обстоятельствах, не желая оставаться в стороне, герой принял решение заключить контракт и вернулся в свое подразделение, которое сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции», — сказал Голубев.

Вместе с такими военными в рядах российской армии служат в том числе бойцы из Московской области. Узнать, как к ним присоединиться, можно на официальном сайте контрактмо.рф.

О поддержке контрактников

В настоящее время для военных, подписывающих контракт с Минобороны РФ, по всей стране действует целый комплекс социальных мер поддержки, которые регулярно расширяются с учетом в том числе запросов военных и их семей. Региональные и федеральные власти внимательно относятся к тому, что нужно бойцам, их родителям, женам и детям.

«Для наших военнослужащих действует целый комплекс мер поддержки. Он включает в себя как разовые выплаты при заключении контракта и регулярные выплаты в период службы, так и гарантии выплат и реабилитации в случае ранения. Кроме того, значительный пакет как региональных, так и федеральных льгот предусмотрен для ветеранов боевых действий и членов семей участников СВО», — добавил Голубев.

Центр отбора бойцов СВО

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны РФ. В одном месте будущим военным помогают пройти медицинское обследование, а также оформить все необходимые документы. В этом же центре проходят первые курсы боевой подготовки под руководством опытных инструкторов.

«Лично посетив этот центр, я убедился в его преимуществах. Помимо удобства для контрактников, которые могут в одном месте оформить все необходимые документы и решить юридические вопросы, там же предоставляется возможность пройти интенсивный курс подготовки с инструкторами легендарного подразделения „Витязь“. Специальная военная операция предъявляет особые требования ко всем ее участникам, и центр в Балашихе является важным подготовительным этапом для наших защитников, позволяя им получить необходимые навыки», — рассказал депутат.

О деньгах

Государство внимательно следит за тем, чтобы военные ни в чем не нуждались. Их труд оплачивается по достоинству. Бойцы, подписавшие контракт, ежемесячно получают высокую зарплату, размер которой начинается от 200 тыс. рублей, а финальная сумма формируется с учетом звания каждого военного.

Также при подписании контракта в Балашихе бойцы получают разовое начисление в размере 3 млн рублей. Эта сумма является одной из самых больших по стране. Таким образом, только за первый год службы военные получают минимум 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-канале, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране. <…> В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10–15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

