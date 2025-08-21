Депутат Дениско: государство регулярно расширяет меры поддержки контрактников

Для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, со стороны государства регулярно появляются новые меры поддержки федерального и регионального уровня, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско.

«В ежедневном контакте я и мои коллеги ведем работу с бойцами, проходившим военную службу в Вооруженных силах РФ. Исходя из общения с ребятами, считаю, что главной мотивацией к службе в армии является в первую очередь защита нашей Родины, защита наших жен, матерей, детей», — поделился парламентарий.

Он подчеркнул, что лично наблюдал, как совсем молодой парень, заключивший контракт, отправлялся служить одним человеком, а возвращался домой совсем другим: взрослым, мужественным, с более серьезным мировоззрением, качествами и ценностями в жизни.

По словам депутата, фундаментальными льготами для контрактников являются единовременная денежная выплата, денежное довольствие, ежемесячная денежная выплата ветеранам, выплаты в случае получения ранения или наступления страхового случая, медпомощь и услуги, льготы для ветеранов боевых действий, а также налоговые и трудовые льготы.

Пока боец находится в зоне боевых действий, региональные власти общаются с близкими родственниками и оказывают содействие в решении многих жизненных ситуаций. Военнослужащим на фронте оказывается помощь с вопросом гуманитарной помощи.

О центре в Балашихе

Единый центр отбора бойцов на службу по контракту в подмосковной Балашихе располагается на Восточном шоссе во владении 2. Этот центр объединяет в себе консультации, медицинское освидетельствование и оформление документов. Здесь продумана каждая деталь — от современного оснащения до комфортной зоны ожидания, чтобы кандидаты чувствовали себя уверенно на всех этапах отбора.

На время медицинского обследования, оформления документов и прохождения курсов боевой подготовки под руководством опытных инструкторов будущие военные получают временное жилье и сбалансированное трехразовое питание. Сотрудники центра заботятся о военных и помогают решить все вопросы. В регионе и в настоящее время продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

О льготах

В едином центре отбора на службу по контракту в Подмосковье будущим военным рассказывают, на какие льготы они могут рассчитывать вместе со своими семьями. Так, младшие дети контрактников имеют право вне очереди получить место в детском саду, средние дети могут бесплатно питаться в школах, а также на безвозмездной основе посещать кружки и секции, а старшие дети могут поступать в лучшие вузы страны по специальной выделенной квоте. Жены бойцов могут проходить курсы профессиональной переподготовки и получать психологическую помощь, а родители — получают право на бесплатную соцпомощь на дому и возможность лечиться в государственных больницах при такой необходимости.

Также ряд льгот связан с уплатой налогов, оформлением кредитных каникул или приобретения жилья в ипотеку. Всю эту информацию можно получить в едином центре отбора бойцов в Балашихе.

О выплатах

При подписании контракта в Балашихе бойцам разово начисляют из федерального бюджета 400 тыс. рублей, а также еще 2,6 млн рублей из бюджета Московской области. Таким образом, только при заключении контракта военный получает одну из самых высоких по стране разовых выплат в качестве поддержки.

Кроме того, бойцы ежемесячно получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. Финальная сумма формируется в зависимости от звания, рода выполненных задач, а также наличия боевых и государственных наград.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

