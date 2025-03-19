Депутат Антонова: желание мужчин участвовать в СВО достойно уважения

Защита Родины – очень важная, сложная и опасная профессия. Российские военнослужащие сегодня выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Многие из ребят изъявили желание принять участие в СВО, подписав контракт. Такая позиция достойна уважения, заявила РИАМО депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

Для военнослужащих по контракту действует целый пакет льгот. Государство предоставляет бойцам и членам их семей денежные выплаты, социальные гарантии и льготы. В настоящее время на федеральном и региональном уровнях реализуется комплекс мер, направленных на всестороннюю поддержку граждан, проходящих военную службу по контракту. Это не только материальное обеспечение, но и целый ряд социальных гарантий, призванных создать достойные условия для военнослужащих и их семей.

«Список мер социальной поддержки дополняется. В ходе встреч и тематических приемов для военнослужащих и членов их семей мы собираем вопросы, которые касаются различной помощи бойцам и их родственникам. Некоторые инициативы рассматриваются на законодательном уровне. Такие встречи дают возможность оказать необходимую дополнительную помощь и поддержку, уточнить с какими проблемами и трудностями сталкиваются военнослужащие и их семьи, ищем новые формы помощи и механизмы поддержки с учетом меняющихся потребностей», — рассказала Антонова.

В 2024 году был принят ряд важных законодательных инициатив, которые способствовали расширению системы социальной защиты граждан, проходящих военную службу по контракту. Эти законы затрагивают различные аспекты, включая обеспечение жильем, медицинское обслуживание, льготы для членов семей, образовательные возможности и поддержку после окончания службы. Все это делается для того, чтобы военнослужащие по контракту могли сосредоточиться на выполнении своих служебных обязанностей, зная, что государство надежно защищает их интересы и интересы их родных и близких.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области – одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте https://контрактмо.рф/ и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.