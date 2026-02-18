Депутат Антонова: бойцы СВО вносят личный вклад в безопасность России

В последнее время большое количество мужчин подписывает контракт с Минобороны РФ в том числе потому, что считает своим долгом защитить страну и близких. Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова заявила, что профессия военного во времена считалась почетной, и в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится много благородных мужчин.

«В настоящее время наши российские военнослужащие выполняют долг в ходе специальной военной операции. У многих из них подписан контракт на военную службу с министерством обороны Российской Федерации. Служба по контракту – это не только надежная работа и уверенность в завтрашнем дне, но и возможность проявить мужество, защитить Родину и внести личный вклад в безопасность страны», — сказала депутат.

О деньгах

Работа военных считается одной из самых сложных в России, поэтому их труд оплачивается по достоинству. Те бойцы, что заключили контракт с Минобороны РФ в Подмосковье, кроме высокой ежемесячной зарплаты, получают единовременную выплату в размере 3 млн рублей. Это пособие является разовым и одним из самых высоких по стране.

«Наши защитники получают достойное денежное довольствие. Государство поддерживает военнослужащих и их семьи широким перечнем льгот и гарантий. Предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых действиях. История России – это история воинского подвига. Защита интересов государства – благородное дело настоящих мужчин, преданных Родине и своему народу», — отметила Антонова.

Ежемесячная зарплата военных начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания каждого бойца, рода выполненных задач, а также наличия боевых или государственных наград. Так, только за первый год службы военные получают минимум 5,5 млн рублей.

О льготах

Кроме финансовой поддержки, государство предоставляет военным и их семьям широкий перечень социальных льгот. Так, дети военных могут бесплатно питаться в школе, а дети старшего возраста могут поступать в высшие образовательные учреждения в стране в рамках специально выделенных квот. Жены бойцов СВО и их родители тоже могут воспользоваться льготами, в том числе в здравоохранении: родители могут при необходимости госпитализироваться в госбольницы, а супруги – получать психологическую помощь.

«Мы помним славный подвиг своих предков. Среди нас и сейчас живет много достойных людей, готовых встать в ряды защитников Отчизны, сделать ответственный, далеко не простой, но в то же время очень важный выбор в своей судьбе и судьбе своей Родины. Мы преклоняемся перед мужеством наших парней. Именно так и рождаются истинные патриоты, которые становятся примером доблести и отваги. Желаю всем ребятам, кто сейчас участвует в специальной военной операции, удачи, твердости духа и скорейшей Победы», — добавила депутат.

О центре в Балашихе

В настоящее время для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе по принципу единого окна работает центр отбора кандидатов на службу по контракту. В одном месте будущие бойцы получают не только разного рода консультации, а также оформляют документы, проходят медицинское обследование и курсы первой боевой подготовки.

На время обучения и медобследования все кандидаты получают комфортное временное жилье и сбалансированное питание.

Территориально центр находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Обратиться туда могут жители со всех регионов России.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.