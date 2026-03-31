Чиновник Белгородской области ранен после удара БПЛА ВСУ по зданию правительства
Фото - © Медиасток.рф
Украинский беспилотник ударил по зданию Правительства Белгородской области. Был ранен начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
У чиновника диагностировали осколочные ранения ног, руки и живота. Его уже везут в больницу для оказания экстренной помощи.
Из-за удара также разбилось стекло на окне, посекло фасад здания. Информацию о последствиях выясняют.
На опубликованных фото видно, что одно из окон разбито. На асфальте рядом со зданием лежат, предположительно, обломки. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.
