сегодня в 13:14

Чиновник Белгородской области ранен после удара БПЛА ВСУ по зданию правительства

Украинский беспилотник ударил по зданию Правительства Белгородской области. Был ранен начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

У чиновника диагностировали осколочные ранения ног, руки и живота. Его уже везут в больницу для оказания экстренной помощи.

Из-за удара также разбилось стекло на окне, посекло фасад здания. Информацию о последствиях выясняют.

На опубликованных фото видно, что одно из окон разбито. На асфальте рядом со зданием лежат, предположительно, обломки. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.