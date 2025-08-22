Чемезов: Запад в шоке от темпов военного производства в России

Госкорпорация «Ростех» за первое полугодие выполнила 65% годового плана поставок особо востребованных видов вооружений для российских войск. Как заявил глава корпорации Сергей Чемезов в интервью РИА Новости , Запад находится в «шоке» от таких темпов.

Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России далёк от достижения своего предела.

«Потолок у нашей оборонки ещё очень высокий», — отметил глава корпорации.

Чемезов гарантировал, что будет произведено ровно столько оружия, сколько потребуется, напомнив, что с начала СВО выпуск отдельных видов продукции вырос в десятки раз и продолжает увеличиваться кратно каждый год.

В частности, по итогам 2024 года производство новой легкобронированной техники и танков выросло в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии — в 1,3 раза, а снарядов для РСЗО — в 1,7 раза.