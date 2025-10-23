Будут блэкауты: прогноз Подоляки на осенне-зимнюю кампанию СВО

Российский военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в личном Telegram-канал озвучил прогноз на осенне-зимний этап конфликта на Украине. Эксперт считает «вполне возможным» сценарий, при котором российская армия будет уничтожать энергетику противника и вызывать блэкауты по всей стране.

«Причем, судя по последним нашим ударам по тылам противника, никаких особых ограничений по перечню поражаемых объектов уже нет. А значит вынос энергетики Украины (с блэкаутами) осенью-зимой — сценарий вполне себе возможный», — предположил Подоляка.

По его словам, задача ударов по энергообъектам — не добиваться выступлений украинцев против власти, а нанести максимальный ущерб военно-промышленному комплексу (ВПК) неприятеля. Подоляка также полагает, что осенью и зимой российские удары по энергетике, тяговым подстанциям и локомотивам на Украине усилятся.

Однако Киев также может ответить своими атаками на российскую энергетику, и Москве нужно к этому готовится, уверен обозреватель.

«В это время ВС РФ постараются дожать ситуацию на фронтах. Насколько это возможно, конечно. Развала фронта ВСУ я не жду. Но потенциал армии (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского, вследствие провала планов по мобилизации и постоянному мощному потоку дезертиров, будет продолжать уменьшаться», — продолжил эксперт.

По мнению Подоляки, главная задача украинцев на осенне-зимнюю кампанию — сделать так, чтобы их армия «не рухнула». При этом есть большая вероятность, что противник отступит с пока контролируемых им частей Донбасса, убежден Подоляка.

«А весной… Весной будет уже совершенно другая диспозиция. Причем не только у нас с Киевом. Мир за это время продолжит быстро меняться и это тоже будет сказываться на ходе боевых действий на Украине», — подытожил Юрий Подоляка с аудиторией свыше 3 млн пользователей в Telegram.

