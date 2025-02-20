БПЛА снова атакуют Славянск-на-Кубани

Город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае снова атакован беспилотниками. Местные жители заявили о работе противовоздушной обороны и взрывах, сообщает Kub Mash .

По словам горожан, в городе прогремели три взрыва. Одна из жительниц также опубликовала черного кадры дыма в небе, утверждая, что он появился после взрыва.

«Просто пипец, вообще. Вон он, дым. Это буквально от нас в кварталах двух», — говорит женщина, снимая видео.

18 февраля в Славянске-на-Кубани вводили режим ЧС локального характера из-за атак беспилотников. До этого власти вводили аналогичный режим ЧС в Ильском Северского района.

16 и 17 февраля украинские дроны атаковали Северский и Славянский районы Краснодарского края, в результате чего были повреждены более 50 домов. В ходе налета БПЛА пострадала четырехлетняя девочка и женщина.