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Более 200 военных ВСУ уничтожены за сутки в Курской области

ВСУ потеряли 210 военнослужащих в Курской области за сутки в результате активных действий ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также российские войска уничтожили технику противника. Украинские силы лишились двух БМП, девяти автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух БТР, девяти боевых бронемашин, четырех минометов.

Помимо этого, был уничтожен склад боеприпасов противника.

Кроме того, были нанесены удары по ВСУ возле таких населенных пунктов, как Мирополье, Журавка, Барвинково, Веселовка, Басовка, Беловоды в Сумской области. Удары наносились с помощью авиации и артиллерии.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где находились мирные жители. В Минобороны РФ назвали этот удар целенаправленным. Под завалами оказались около сотни человек.