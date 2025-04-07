Более 200 тонн гуманитарной помощи отправили из Люберец с начала СВО

С начала проведения специальной военной операции местное отделение ВПП «Единая Россия» в городском округе Люберцы передало более 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Встретился с постоянными участниками гуманитарной миссии в поддержку СВО, представляющими предпринимательское сообщество. В помещении библиотеки «Бригантина», где располагается один из пунктов сбора гуманитарной помощи, при участии директора Евгении Ерченковой вручил грамоты совета депутатов городского округа Люберцы Ашоту Пилояну и Валентине Адамовой. Также выразил благодарность волонтеру центра поддержки участников СВО и их семей Елене Чернышовой», — отметил Ружицкий.

Он добавил, что недавно, благодаря совместной поддержке, на фронт был отправлен гуманитарный груз с теплыми спальниками для бойцов.

«На встрече обсудили текущие вопросы, касающиеся очередного сбора посылок. Вклад каждого чрезвычайно ценен и важен», — подчеркнул Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.