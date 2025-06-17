Более 1,5 тонн гумпомощи передали раненым бойцам СВО в госпиталь Балашихи

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Сергей Щукин, председатель Общественной палаты города, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, а также волонтеры и молодогвардейцы Балашихи передали для пациентов филиала № 3 главного военного клинического госпиталя имения академика Николая Бурденко гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Груз собран при поддержке главы Балашихи, секретаря местного отделения партии Сергея Юрова. В его состав вошли сладости, а также другие вещи, которые нужны раненым бойцам.

«Мы в очередной раз собрали и привезли гуманитарную помощь нашим бойцам. Большое спасибо тем, кто присоединился к нам. Работа будет продолжена. Напомню, что каждый житель Балашихи может помочь бойцам специальной военной операции, передать им свое тепло. Особенно ценны для ребят письма со словами поддержки», — сказала Елена Жарова.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:

в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1;

в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.