Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Александровка в ДНР
Российские военнослужащие освободили от киевского режима населенный пункт Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село в результате активных и решительных действий под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Александровка ДНР.
Кроме того, Белоусов отметил уверенное продвижение военнослужащих, которые своей стойкостью и упорством приближают победу.
Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Червоная Заря в Сумской области.
