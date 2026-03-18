сегодня в 15:48

Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Александровка в ДНР

Село в результате активных и решительных действий под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Александровка ДНР.

Кроме того, Белоусов отметил уверенное продвижение военнослужащих, которые своей стойкостью и упорством приближают победу.

Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Червоная Заря в Сумской области.

