Бойцу СВО передали тепловизионный прицел от главы округа Пушкинский

В рамках партийного проекта «Мир возможностей», направленного на содействие сохранению исторической памяти и поддержку участников специальной военной операции, депутат Мособлдумы Михаил Ждан совместно с заместителем главы округа Пушкинский Артемом Люхиным, депутатом местного совета Любовью Дмитриевой, активистами и сторонниками партии «Единая Россия» встретились с Андреем, участником СВО, мобилизованным из округа Пушкинский с начала спецоперации, и волонтером округа Сергеем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи Михаил Ждан с коллегами передали бойцу тепловизионный прицел от главы округа Пушкинский Максима Красноцветова в качестве помощи бойцам, находящимся на передовой. Андрей, который сейчас находится в краткосрочном отпуске, вскоре вернется в зону боевых действий.

На встречу Андрей пришел со своим сыном Владимиром, первоклассником. Гости не оставили без внимания и юного Владимира, подарив ему конструктор, который, как оказалось, был тем подарком, о котором мальчик мечтал.

«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим и их семьям. Сегодняшняя встреча с Андреем и передача необходимого оборудования — это наш вклад в Победу. Мы также помним о важности поддержки семей участников СВО, и небольшой подарок сыну Андрея — тому подтверждение. Наш долг — быть рядом с теми, кто сегодня защищает нашу страну», — сказал Михаил Ждан.

Партийный проект «Мир возможностей» нацелен на вовлечение граждан в социальные активности, связанные с историческим и духовным наследием страны, патриотическим воспитанием и укреплением гражданской идентичности. Его ключевая цель — сохранение исторического и духовного наследия, патриотическое воспитание и укрепление гражданской идентичности россиян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.