Богомаз: ВСУ ударили по промпредприятию в поселке Суземка в Брянской области

Украинские боевики нанесли удар по поселку Суземка в Брянской области. На территории промпредприятия начался пожар, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что были разрушены производственные, а также административные здания. Никто не пострадал.

SHOT сообщает, что ВСУ нанесли удар по заводу «Стрела» в Суземке. Атака была совершена с помощью западной РСЗО HIMARS.

Также, по данным SHOT, полностью уничтожены два цеха на заводе «Стрела». Украинские боевики атаковали предприятие с помощью 10 снарядов HIMARS. Пожар охватил 250 квадратных метров, но его локализовали.