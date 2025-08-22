Богомаз: объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после атаки ВСУ

Брянская область 21 августа снова попала под атаку украинской армии. В результате обстрела началось возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

С 20:00 21 августа до 07:00 22 августа в небе над Брянской областью уничтожили и перехватили 21 вражеский беспилотник. Удары были комбинированными. ВСУ использовали не только БПЛА, но и американские ракеты HIMARS.

В результате атаки произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе. Его оперативно ликвидировали сотрудники местного пожарно-спасательного центра и МЧС. Богомаз поблагодарил их за профессионализм.

Уже о третьей за последнее время атаке ВСУ по нефтепроводу «Дружба» сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что эти атаки — прямое нападение на энергетическую безопасность Венгрии, а также попытка втянуть страну в боевые действия. Однако, по его словам, из этого ничего не получится.