Боец СВО чудом выжил, пролежав на передовой в лютый мороз почти неделю

Фонда «Защитники Отечества» рассказал о судьбе Александра Петрова, 40-летнего ветерана СВО, отца четверых детей, один из которых имеет инвалидность. В сентябре 2023 года он принял трудное, но отважное решение — отправиться на защиту Родины в зону боевых действий, сообщает Life.ru .

После оформления документов в Оренбурге, его направили в военную часть 45863 в Самаре. Оттуда его перебросили в Ростов-на-Дону, а затем, спустя короткое время, он оказался непосредственно на передовой. Петров воевал в составе штурмовой группы на Авдеевском направлении, где во время операции по зачистке села Светлого получил первое ранение. Однако это не остановило бойца. После лечения в луганском госпитале в ноябре 2023 года он снова вернулся в строй.

В начале декабря 2023 года Александр был ранен повторно. И это ранение не сломило его дух. После месячного восстановления он снова оказался на передовой.

В феврале 2024 года, при зачистке химического завода в Авдеевке, Петров получил третье ранение, на этот раз в руку и ногу. Пять суток он провел под открытым небом. По его словам, он вспоминал о доме и детях, что согревало его и давало силы бороться за жизнь. Низкие температуры привели к обморожению конечностей, которые не удалось спасти. Александра обнаружили солдаты из другого подразделения, выполнявшие боевую задачу.

После лечения Петров проходил реабилитацию в госпитале имени Вишневского, где статс-секретарь и заместитель министра обороны Анна Цивилева наградила его Медалью Жукова. По возвращении домой ветеран обратился за помощью в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» для оформления положенных социальных льгот. Социальный координатор Ирина Прохорова оказала ему необходимую поддержку в оформлении документов и оказывает постоянную поддержку его семье, оставаясь на связи по всем вопросам. Кроме того, Ирина организует патриотические мероприятия с участием героя.

В настоящее время Александр вновь заключил контракт с министерством обороны РФ и продолжит службу в военном комиссариате по Ташлинскому и Илекскому районам Оренбургской области.