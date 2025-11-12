Боец Лаврик рассказал, как штурмовики освобождают запад Купянска от ВСУ

Российские штурмовики отважно и качественно выполняют все поставленные перед ними задачи. В настоящее время бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) методично освобождают от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) западную часть Купянска. О том, какие действия выполняются, рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

«Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска. Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улиц 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и в лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной», — рассказал Лаврик.

По словам командира штурмового отряда, он вместе с боевыми товарищами уже ликвидировал 15 боевиков ВСУ, которые удерживали свои позиции, но оказались бессильны перед бойцами ВС РФ.

Лаврик отметил, что он и штурмовики пребывают в боевом расположении духа и обязательно выполнять поставленную командованием задачу. Рядом с такими бойцами, как Лаврик, службу несут в том числе жители Подмосковья.

Узнать, как подписать контракт и к ним присоединиться, можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

О деньгах

Государство понимает, что труд военнослужащих — самая опасная работа, поэтому должна оплачиваться достойно. Именно поэтому минимальная зарплата бойцов специальной военной операции начинается от 200 тыс. рублей.

Финальная сумма ежемесячной зарплаты формируется в том числе с учетом звания конкретного бойца, рода выполненных им задач, а также наличия наград. Кроме того, при подписании контракта в Московской области военные разово получают 3 млн рублей. Эта сумма выплачивается единовременно и не связана с регулярной ежемесячной зарплатой. Данная выплата является одной из самых высоких по стране.

О пункте отбора

Чтобы подписать контракт в Подмосковье, нужно обратиться в единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны РФ, который находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2.

Центр работает по принципу единого окна, где будущим военным предоставляют целый комплекс услуг: от трехразового питания и временного комфортного жилья до прохождения медкомиссии и курсов первой боевой подготовки. Подписать контракт в Московской области могут граждане из любых российских регионов.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.