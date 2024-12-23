Боец Чин: механик-водитель БТР переживает больше за личный состав, чем за себя

В рядах российской армии служат настоящие патриоты, которые сделали осознанный выбор в пользу защиты родной страны и близких. Оказалось, что на самой линии соприкосновения бойцы больше переживают не за собственную жизнь, а за жизнь сослуживцев. Об этом рассказал механик-водитель БТР МДМ «Ракушка» с позывным Чин.

«От механика-водителя зависит жизнь личного состава, который завозят (на позицию – ред.), а также которого увозят. Также подвоз продуктов и боеприпасов, они ждут, им это надо. Это все от нас зависит. Также минная обстановка. Все мы должны наблюдать, все мы должны знать, где что находится. За себя переживаешь во вторую очередь. В первую очередь – за личный состав и за выполнение задач», - заявил боец с позывным Чин, рассказывая о службе на СВО.

Механик-водитель БТР МДМ «Ракушка» провел небольшую экскурсию и показал, какими средствами защищает боевую единицу от вражеских беспилотников. Оказалось, что на БТР устанавливают специальный обвес из сетки, решетки-мангала, резины и цепей. За счет этого, если беспилотник ВСУ каким-то образом подлетает к боевой единице, у него ломаются винты, лопасти и другие части, и он становится непригодным.

«Здесь также видно, что усилена морда, траки гусеничные, резина также от кумулятивных снарядов. На моем примере было: я заезжал на определенную точку, наблюдали за мной две «птички» (беспилотники ВСУ – ред.), у меня РЭБ работал, они подлететь не могли, а когда начали подлетать – упали рядом. То есть не попали по мне», - добавил Чин.

Боец с позывным Чин собственным примером показал, что такие же ребята, как он сам, понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент делают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свою страну.

Мужчины со всей страны идут защищать интересы России, не ставя никаких условий, ведь защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Они подтверждают любовь к стране конкретными действиями, но государство, в свою очередь, не остается в стороне. Для бойцов СВО предусмотрены единоразовые выплаты, ежемесячная зарплата, ряд льгот и другая социальная помощь.

Все желающие пойти служить могут обратиться в подмосковный пункт отбора контрактников, расположенный в Балашихе. При создании этого центра специалисты Минобороны РФ и местной власти учли все нюансы.

Так, обратившись в центр, расположенный на Восточном шоссе во владении 2, будущему бойцу не нужно думать, где он будет жить и что будет есть, пока оформляет нужные для службы документы. Все это предоставляется каждому контрактнику. Также в центре можно пройти медицинское обследование, получить другие консультации узкой направленности и пройти первичные курсы боевой подготовки. Работа центра организована таким образом, чтобы военнослужащим не пришлось ни о чем тревожиться: ни о себе, ни о благополучии семьи.

Узнать подробности, как подписать контракт, можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.