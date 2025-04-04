Благофонд «Батальон» из Дубны отправил рекордное число техники в зону СВО

Благотворительный фонд «Батальон» из Дубны ни на один день не прекращает помощь участникам СВО. За март и начало апреля отправлено 6 кроссовых мотоциклов для штурмовиков, легковой автомобиль и сразу четыре «буханки», в том числе в помощь бойцам на Курском и Херсонском направлениях. Пять мотоциклов передали легендарному 255 полку, штурмовикам на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Десант штурмового батальона 810 бригады морской пехоты благодарит благотворительный фонд „Батальон“ за приобретенный в кратчайшие сроки автомобиль. Машина приступит к задачам по освобождению Курской земли», — отмечают бойцы.

В начале апреля дубненцы также помогли отремонтировать «буханку» для Артиллерии 25 Армии. «Батальон» собрал необходимую сумму на запчасти и ремонт. Было важно сделать это как можно скорее — именно с помощью таких машин в основном ведется снабжение передовой и эвакуация раненых. В Дубне ее оперативно отремонтировали и повезли на фронт, где она будет помогать артиллеристам на Донецком направлении.

Еще один УАЗик готовится к отправке.

«Уже три года наш благотворительный фонд „Батальон“ на связи с участниками СВО. Волонтеры оперативно откликаются на просьбы бойцов. Жители всех возрастов объединяются и все вместе оказывают помощь фронту. Это пример единения нашей страны. Курс на Победу!» — поблагодарил волонтеров глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.