Беспилотник «Молния» стал частью выставки в честь СВО в музее Павловского Посада

В февральскую поездку в зону СВО участникам гуманитарного конвоя передал наш земляк с позывным «РЭМ» из 27-й бригады роты БПЛА обломки ударного беспилотника «Молния». Он прошел не одну боевую задачу и использовался для нанесения урона противнику. Свою миссию «Молния» выполнила с честью — и вернулась уже не целой, но с историей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.

Руководитель гуманитарной миссии, председатель Совета депутатов Роман Игоревич Тикунов передал эти обломки в станцию юных техников, где ребята собственными руками восстановили корпус дрона. Вложили в него не только технические навыки, но и уважение, искреннюю гордость за наших бойцов и желание сохранить память о каждом, кто сражается за Родину.

В понедельник «Молния» заняла свое место в историко-художественном музее Павловского Посада — как символ мужества, технологий, преемственности поколений и связи между фронтом и тылом.

Рядом с «Молнией», как и с другими экспонатами, можно найти QR-код. Отсканируйте — и увидите на телефоне видео прямо с передовой: кто передал, при каких обстоятельствах, что говорят бойцы. Это живое свидетельство, не просто подпись под витриной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.