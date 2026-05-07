Атака дронов: сбито уже 16 летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО ликвидировали еще три беспилотника ВСУ, которые летели к Москве. Их обломки упали на землю, сообщил в канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков находятся сотрудники служб.

О ликвидации двух БПЛА ВСУ за 7 мая стало известно в 03:02. Еще один беспилотник был сбит в 04:11.

В 05:29 ликвидировали пять украинских БПЛА. В 07:16 уничтожили три. В 08:21 сбили еще два. Суммарно было уничтожено 16 беспилотников ВСУ, которые летели к Москве.

