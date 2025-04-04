Ассоциацию ветеранов СВО в Ленинском округе возглавил Дмитрий Белитский

Станислав Каторов принял участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между администрацией Ленинского городского округа и Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Со стороны Ассоциации документ подписал ее сопредседатель, депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов. Руководство региона на мероприятии представляла вице-губернатор Мария Нагорная. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Продолжаем расширять поддержку наших военнослужащих и их семей. Ветераны специальной военной операции, вернувшись домой, должны чувствовать заботу и уверенность в будущем. Им необходима помощь в лечении, реабилитации, обучении и трудоустройстве. Наша задача — сделать так, чтобы каждый защитник Родины знал: он не останется один на один с трудностями», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он подчеркнул, что Ассоциация создана по инициативе президента России Владимира Путина и действует при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Ленинском городском округе руководителем этой организации стал видновчанин Дмитрий Белитский — участник СВО, за мужество и отвагу награжденный Георгиевским крестом IV степени и медалью «За храбрость» II степени.

«Дмитрий активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, проводит уроки мужества и встречи с жителями нашего округа, а также участвует в отправке гуманитарного груза на фронт. В ходе избирательной кампании 2024 года благодаря широкой поддержке жителей муниципалитета Дмитрий Белитский получил мандат депутата Совета депутатов Ленинского округа», — рассказал Станислав Каторов.

Ассоциация ветеранов СВО призвана оказывать информационную, консультационную и правозащитную поддержку участникам и ветеранам спецоперации, а также их семьям.