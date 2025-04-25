Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья запустила патриотическую эстафету

В преддверии 80-летия Великой Победы ассоциация ветеранов СВО Московской области запустила масштабную патриотическую эстафету «Герои Отечества — связь поколений!». Ее главная цель — показать единство и преемственность поколения победителей в разные времена, сообщает пресс-служба организаторов.

«Участие в эстафете принимают военнослужащие — как участники СВО, так и ветераны других военных конфликтов, представители комитета семей воинов Отечества, представители филиала фонда «Защитники Отечества», школьники, волонтеры. Наши неравнодушные люди. В честь 80-летия Победы они, 80 человек, вместе с членами ассоциации ветеранов СВО выстраиваются в виде символичной буквы V», — рассказал сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.

В числе первых поддержали эстафету в подмосковном Дмитрове, городе воинской доблести. В годы Великой Отечественной войны сражения под Дмитровом сыграли ключевую роль в обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков. К акции присоединился глава округа Иван Курданин.

«Суть эстафеты — сказать спасибо всем защитникам Отечества! Ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам специальной военной операции и всем, кто принимал участие в других военных конфликтах. Участники эстафеты также приносят с собой портреты Героев, говоря о том, что «Бессмертный полк» снова в строю. Благодарим муниципалитеты Подмосковья, которые уже присоединились к эстафете. Это невероятное единство. Приглашаем поддержать эстафету другие города нашей страны», — сказала исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Эстафета в Подмосковье продлится 15 дней и завершится в День Победы — 9 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.