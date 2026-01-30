Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа подвела итоги первого года работы

29 января — год со дня основания нашей Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области. Организация была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. В этот день команда Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа подвела итоги первого года работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день в составе местного отделения Ассоциации — 97 ветеранов СВО, как уволенных, так и продолжающих службу. За прошедший год проведено более 40 Уроков мужества в школах и колледжах нашего округа. Также оказана адресная помощь более чем 212 ветеранам и их семьям.

За год было реализовано множество значимых мероприятий. Особое место среди них занимает акция «Мой папа — Герой», призванная поддержать детей, чьи отцы героически защищают Родину. Регулярно проводились патриотические встречи, а совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» организовывались детские праздники и мастер-классы. Важным событием стало открытие памятника участникам СВО, а также ежемесячная организация гуманитарных конвоев в зону операции всем нашим округом.

В мероприятии приняли участие руководитель местного отделения Ассоциации Вячеслав Шаронов, председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Александр Бабаев, а также первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова, которая рассказала о мерах поддержки, которые реализуются в округе, включая помощь в трудоустройстве, обучении и даже занятиях дайвингом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.