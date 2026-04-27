Артем Жога заявил, что «переболел» нехваткой адреналина от боевых действий

Полпред президента в УрФО Жога рассказал о работе и поездках в Донбасс

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что больше не испытывает нехватки адреналина от боевых действий и полностью сосредоточен на работе. Об этом сообщает RT .

Полномочный представитель президента в УрФО, Герой ДНР Артем Жога рассказал, что после назначения на должность живет в плотном рабочем графике и «не успевает скучать».

«Нехваткой адреналина от боевых действий я переболел еще в Донецке, когда начинал работать на посту председателя Народного совета. А сейчас у меня такой ритм жизни, что скучать не успеваю. Много задач, которые необходимо выполнять. Например, в первые 100 дней я постарался посетить все основные города Уральского федерального округа, предприятия, встретился с трудовыми коллективами, жителями, управленческими командами, силовиками», — сказал он.

Несмотря на занятость, полпред президента в УрФО продолжает регулярно ездить в Донбасс и поддерживает связь с батальоном «Спарта».

