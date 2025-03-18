Андрей Воробьев: программа «Герои Подмосковья» востребована среди участников СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Глава региона встретился с руководителями муниципальных отделений ассоциации ветеранов СВО, созданной по инициативе президента России Владимира Путина. Встреча прошла в региональном фонде «Защитники Отечества» в Красногорске.

Андрей Воробьев поприветствовал героев, возглавляющих ассоциацию. Она заработала в феврале и объединила тех, кто оказывает помощь семьям бойцов, занимается трудоустройством военнослужащих, вернувшихся с фронта. Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путин сделал акцент на том, что в этом случае нужен системный подход. Поэтому в Подмосковье предусмотрено около 30 мер поддержки.

«У нас работают три центра реабилитации, там уже прошли восстановление более 1 тыс. ребят после ранений. Нам также очень помогает фонд «Защитники Отечества» — по выплатам, документам, лечению. Важно, что все вопросы здесь можно решить в режиме «одного окна». В каждом округе есть центры поддержки и соцкоординаторы», — заявил Воробьев.

О работе ассоциации

В ассоциации ветеранов СВО Московской области сформировано 55 отделений, открыто 22 приемные в муниципальных образованиях, проведено более 350 мероприятий за неполные два месяца, формируются и отправляются гуманитарные грузы в зону СВО.

Ее главой стал Кирилл Лосунчуков, который в прошлом году прошел стажировку по президентской программе «Время героев» и стал замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Он отметил, что ассоциация зарегистрирована 29 января, в нее вступило уже более 400 человек, 10 из них — участники федеральной программы «Время героев». Свои отделения есть уже в каждом муниципалитете региона. Их руководители активно общаются с координаторами фонда «Защитники Отечества».

«Мы единая команда и, только действуя сообща, можем достигнуть результата. Один из главных вопросов, с которым обращаются к нам ветераны, — трудоустройство. Мы будем стараться им помогать, уже общаемся с рядом предприятий в Московской области, они готовы сотрудничать. Плюс очень важна образовательная программа, ведь кому-то из ребят после возвращения необходимо менять профессию в связи с травмой, полученной в спецоперации. Таких ребят надо адаптировать, учить, трудоустраивать», — рассказал Лосунчуков.

Программа «Герои Подмосковья»

Она стартовала 3 марта и стала продолжением «Времени героев». Ее главная цель — подготовка компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, в госкомпаниях.

Программа рассчитана на год. В это время к участнику будет прикреплен персональный наставник. Стать слушателем программы может любой демобилизованный участник СВО с высшим образованием и управленческим опытом. Если боец выполняет задачи на фронте, он может попасть в резерв для отложенного обучения. Прием документов продлится до конца апреля, а обучение начнется 15 сентября.

Участники программы «Герои Подмосковья»

Один из них — руководитель отделений ассоциации ветеранов СВО в Химках Александр Александров. Он поблагодарил правительство за создание программы, которая поможет героям СВО не потеряться после возвращения к мирной жизни, обрести профессию и реализоваться.

«Все участники СВО — это патриоты, люди, которые любят свою Родину, семью, несут за них ответственность, уважают свой язык, культуру, традиции. И такие люди, конечно, очень нужны нашей стране», — высказался Александров.

Еще один участник — Александр Князев из Можайского округа. Он служил в Кантемировской дивизии, получил ранение и был демобилизован в сентябре 2022 года. Теперь мужчина занимается общественной деятельностью — избран в состав совета депутатов Можайского городского округа, является главой местного отделения «Боевого братства», а также отделения ассоциации ветеранов СВО.

«У нашей ассоциации очень правильная идеология — мы можем разговаривать с ребятами на одном языке. Эта важная коммуникация, потому что бойцам зачастую бывает непросто откровенно рассказать о своих проблемах. А мы сами прошли этот путь и можем помочь им в решении вопросов. Мы являемся необходимым звеном в этой коммуникации», — рассказал Князев.

Новые инициативы

Руководитель отделения в Серпухове Игорь Старовойт также является участником СВО. Он служил в легендарной 45-й гвардейской бригаде спецназа ВДВ, был ранен и потерял ногу. Старовойт подчеркнул, что от бойцов поступали вопросы о создании ассоциации. Теперь военнослужащие благодарят, что их не забывают.

«Мы хотим еще создать Всероссийскую спортивную федерацию ветеранов и инвалидов боевых действий. Этот вопрос мы уже обсуждали с министром спорта России (Михаилом Дегтяревым – ред.). Надеюсь, что привлекать участников нам будет помогать и фонд «Защитники Отечества», и Паралимпийский комитет», — добавил Старовойт.

Инициативу поддержал губернатор. Воробьев заявил, что считает ее важной, ведь спортивная федерация позволит бойцам социализироваться, найти друзей и самореализоваться.

Игорь Какушкин вернулся из зоны СВО после того, как был ранен. Он стал заниматься фехтованием и теннисом на коляске, а потом возглавил отделение ассоциации в родном Фрязине.

«Занимаемся привлечением ветеранов спецоперации в члены нашей организации, проводим культурно-массовые и патриотические мероприятия, например, «Уроки мужества» в школах. Надеюсь, что в ассоциацию ветеранов СВО будут приходить ребята не только за помощью, но и сами станут ее оказывать, подставлять братское плечо тем, кому оно требуется», — заявил Какушкин.

Региональный фонд «Защитники Отечества»

Он был создан в Красногорске два года назад. Все вопросы о выплатах, документах, лечении и реабилитации бойцов здесь решаются в режиме «одного окна». Одна из чувствительных тем — обращения о без вести пропавших и получении выплат за ранения, повлекшие инвалидность.

В муниципальных образованиях работают более 70 социальных координаторов и 40 персональных помощников, точечно работающих с семьями. Руководитель регионального отделения госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова отметила, что за помощью обратились уже более 30 тыс. человек. Их интересуют вопросы реабилитации и трудоустройства.

«Еще одно направление нашей работы — адаптация жилых помещений для бойцов, получивших ранения. А недавно мы передали ребятам 8 автомобилей с ручным управлением. С удовольствием будем сейчас создавать коммуникацию с ассоциацией ветеранов СВО. Впереди у нас большая работа, которая, думаю, будет успешной», — заявила Ермакова.

Реабилитация и лечение — важная часть работы. На территории Подмосковья работают военные госпитали и три центра реабилитации — «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Здесь процесс восстановления прошли более 1000 бойцов.

В числе мер поддержки для военнослужащих — внеочередное зачисление детей в детсады, оздоровительный отдых детей в лагере, бесплатное питание и посещение кружков. С этого года предусмотрена единоразовая выплата вместо земельного участка.