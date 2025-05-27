Андрей Воробьев: 440 человек прошли реабилитацию в центре «Ясенки»

За последние два года в центре полностью обновили оборудование. Там появились тренажеры для ходьбы, кардиооборудование для имитации подъема по лестнице, барокамера и т. д. Всего более 70 единиц современного оборудования.

«Центр принимает одновременно до 130 пациентов, сейчас здесь проходят реабилитацию 36 бойцов, из которых 31 — из Подмосковья. Программа реабилитации длится 21 день и включает 10 направлений», — написал губернатор в Telegram-канале.

В центре также заработал новый бассейн. В день здесь могут тренироваться до 100 человек. Участникам СВО помогают восстанавливаться профессионалы. Воробьев поблагодарил их за труд и за то, что они возвращают бойцов к активной жизни.

В «Ясенках» помогают с соцподдержкой, адаптацией жилья для инвалидов-колясочников и трудоустройством. Бойцам доступны 40 федеральных и 29 региональных мер поддержки. Подробности о них представлены на «Госуслугах», портале «Ясенки», в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» и на «Доброделе».