Акция «Тепло для героя» проходит в Люберцах

В городском округе Люберцы проходит акция «Единой России» «Тепло для героя». В рамках инициативы 17 февраля люберчане передали участницам проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» пряжу для вязания теплых носков бойцам СВО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы передали 10 килограммов пряжи нашим активисткам, которые уже не раз доказывали: за короткое время они могут связать несколько пар носков. Для бойцов это реальная помощь, а для наших женщин — возможность быть полезными», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Евгения Ерченкова.

Готовые изделия будут переданы бойцам вместе с гуманитарным грузом ко Дню защитника Отечества.

В каждую посылку женщины традиционно вкладывают небольшие записки со словами поддержки.

В рамках акции «Тепло для героя» все желающие могут принести вязаные изделия для бойцов: носки, шарфы, манишки, перчатки, а также письма с добрыми пожеланиями и медикаменты.

Продлится акция до 23 февраля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.