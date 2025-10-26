6 человек ранены из-за ударов БПЛА ВСУ по Белгородской области

Шесть мирных жителей получили ранения от ударов БПЛА ВСУ в Белгородской области. Противник наносил удар по разным населенным пунктам, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде ранения получили три человека. Во время отражения атаки БПЛА ВСУ, минно-взрывную травму получил солдат подразделения «Орлан». Рядом с коммерческим объектом были ранены мужчина и женщина.

В селе Дорогощь Грайворонского округа из-за удара БПЛА получили баротравмы три человека. Среди них — 14-летний парень.

Из-за ударов БПЛА ВСУ по Белгороду, в двух многоэтажках повреждения получило стекло в нескольких квартирах. В другом многоквартирном доме был поврежден фасад. Еще выбило окна в двух частных домах.

