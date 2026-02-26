17 украинских беспилотников уничтожили над РФ ночью

сегодня в 08:29

Минувшей ночью над пятью регионами России, Азовским и Черным морем сбили 17 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА перехватили с 23 часов 25 февраля до 7 часов 26 февраля дежурными средствами ПВО.

Семь беспилотников ликвидировали над Брянской областью, четыре — над Тульской областью, два — над Калужской областью, по одному — над Белгородской, Воронежской областями, Черным и Азовским морями.

Ранее украинский дрон ударил по машине в районе поселка Степное Белгородской области. Был ранен мирный житель, позднее он скончался.

